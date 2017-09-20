DEAŞ'lı üyelerin çocukları Belçika için tehdit

Belçika, DEAŞ terör örgütüne katılmak için Irak ve Suriye'ye giden Belçikalı yabancı terörist savaşçıların çocuklarının ülkeye dönme ihtimalinden endişe ediyor.

Tehdit Analiz Koordinasyon Biriminin (OCAD) raporuna göre, Irak ve Suriye'ye giderek DEAŞ terör örgütüne katılan Belçikalı yabancı terörist savaşçıların bu ülkelerde çocukları da bulunuyor.

Buna göre, Irak ve Suriye'de, ebeveynlerinden en az biri Belçika vatandaşı yaklaşık 100 çocuk yaşıyor.

Raporda, bu çocukların yüzde 60'ının savaş koşullarında dünyaya geldiğine ve Belçika'yı hiç görmediğine işaret edildi.

Halihazırda Belçika'da, Suriye ve Irak'taki savaş ortamından dönen 21 çocuk bulunduğuna dikkat çekilen raporda, bunlardan ikisinin 2,5 yaşında olduğu ve 6 aydır anneleriyle hapiste kaldığı aktarıldı.

Belçika kanunları uyarınca ebeveynlerden biri Belçikalı olan çocuk, Belçika vatandaşlığı hakkı kazanıyor.

ÜLKEDE KAYGI YARATIYOR

DEAŞ'a katılan Belçika vatandaşı yabancı teröristlerin ülkeye geri dönmesi halinde çocuklarının durumu ülkede endişe yaratıyor.

Flaman Liberal Demokratlar Partisi Milletvekili Jean-Jacques De Gucht, "Bu çocuklar, DEAŞ tarafından askeri strateji eğitimi alıyor. Bazıları 5 yaşında silah kullanmayı öğreniyor. 9 yaşına giren erkek çocuğu ise DEAŞ'ın eğitim kamplarına alınıyor." dedi.

Belçika Adalet Bakanı KoenGeens, güvenlik güçlerinin tetikte olduğunu, bu çocuklardan Belçika'ya dönen olması durumunda ülkedeki çocuk ve gençleri koruma dernekleriyle hareket edileceğini açıkladı.