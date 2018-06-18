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DEAŞ Musul'da 6 kişiyi infaz etti

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Musul kentinde 6 kişiyi infaz etti.

18 Haziran 2018 Pazartesi 23:07
DEAŞ Musul'da 6 kişiyi infaz etti

Musul İl Meclis Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Terör örgütü DEAŞ, Musul'un güneyinde sahte kontrol noktası kurarak kaçırdığı 6 kişiyi kısa süre sonra infaz etti." dedi.   

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Irak Federal Polis güçlerine ait üniformalar giyen DEAŞ militanlarının kentin güneyinde sahte kontrol noktaları oluşturduğunu anlatan Kaplan, "Buradan geçen araçları durduran teröristler, özellikle güvenlik güçlerini kaçırmayı hedefliyor." diye konuştu. 

DEAŞ'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra başlarından vurularak infaz edilen söz konusu kişiler arasında güvenlik mensuplarının da bulunduğunu aktaran Kaplan, ''İnfaz edilen 6 kişiden 2'si Sünni Haşdi Aşairi Gücü mensubu, 4 kişi ise sivil." ifadesini kullandı.

Söz konusu 6 kişiye ait cesetlerin bırakıldığı Musul'un güneyindeki Şırgat İlçesi yakınındaki çöl bölgesinde operasyon başlatıldığını kaydeden Musul İl Meclis Başkan Yardımcısı, askeri anlamada yok olan DEAŞ'ın bu tür saldırılarla halkı korkutmayı amaçladığını ifade etti. 

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