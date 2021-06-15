Dededen toruna geçen şampiyonluk: Wasabi, en iyi gösteri köpeği seçildi

Wasabi adında bir Pekinez cinsi bir köpek, New York’ta düzenlenen Westminster Kennel Club köpek gösterisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Bourbon adlı bir tazı ise yarışmada ikinci seçildi.

Wasabi, 2019'da büyük Amerikan Kennel Club Ulusal Şampiyonası’nı kazandıktan sonra prestijli ödülü perçinledi.

DEDESİ DE 2012 ŞAMPİYONUYDU

Wasabi’nin sahibi David Fitzpatrick, "Gösteri yeteneği var. Onu diğerlerinden ayıran büyük bir ışıltaya sahip. Dedesi Malachy de 2012 yılında şampiyon olumuştu” ifadelerini kulllandı.

Bununla birlikte Doğu Berlin’de yaşayan Fitzpatrik, ödül olarak Wasabi’ye, onun çok sevdiği bir yemek olan fileto migron ısmarlayacağını söyledi.

Öte yandan, uluslarararsı yarışmaya birçok köpek cinsine sahip yaklaşık elli hayvan katıldı.