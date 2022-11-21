Değeri dudak uçuklattı... Tam 40 bin dolar değerinde

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Joseph Cook isimli bir adam sahilde metal dedektörüyle araba yaptığı sırada platin ve pırlantadan oluşan tam 40 bin dolar (yaklaşık 745 bin TL) değerinde bir tektaş yüzük buldu. Cook yüzüğe ait görüntüleri hemen sosyal medya kanallarına yükledi ve yüzüklerini kaybetmiş olabilecek kişileri aramak için yerel kuyumculara danıştı. Uzun aramaların sonucunda Cook yüzüğün gerçek sahiplerini bulmayı başardı.

DEĞERİNE İNANAMADI

Metal dedektörünün sinyal vermesi üzerine kumda parlayan bir şeyler gördüğünü ifade eden Cook, “Sadece nikel ve değersiz bir parça olabileceğini düşündüm. Kumu kazdığımda bir yüzükle karşılaştım. Kuyumculara gittiğimde değerinin 40 bin dolar olduğunu söylediler. Değerine inanamadım” dedi.

Kuyumculara yüzüğün bilgisini verdikten 2 hafta sonra bilmediği bir numaradan aradığını ifade eden Cook, benzer bir yüzüğü kaybetmiş olan bir çiftle yüzyüze görüştü. Yüzüğün gerçek sahiplerini bulduktan sonra çiftin çok mutlu olduğunu ifade eden Cook, “Kadın yüzüğü görünce çok duygulandı ve birden ağlamaya başladı. Gerçejkten bu keşif bana mutluluk verdi. Karma her zaman iyidir, bir ürünü her iade ettiğimde daha iyi bir şey bulurum, bu yüzden onu geri verebildiğim için mutluyum.” diye konuştu.