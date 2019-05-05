Dehşet verici olay: Dans eden kadının rahmi düştü

Çin’in Xuzhou kentinde bir facia yaşandı… Ülkede yaşayanlar için oldukça yaygın olan sabah sporu ve dans az kalsın bir kişinin ölümüne sebep olacaktı. Xuzhou kentinde sabah egzersizi yapan 60 yaşındaki bir kadın hareketler sırasında şiddeti bir ağrı yaşadı. Cinsel organından bir parçanın düştüğünü hisseden kadın hemen hastaneye gitti.

Kadının doktoru, “Doğumdan sonra herkes kontrolden geçmeli” dedi.

Egzersizi yarıda bırakan ve hastaneye giden kadını muayene eden doktorlar ise şok edici bulguyu yoğun incelemeler sonunda bulabildi. hastanede tedavi altına alınan kadının rahminin düştüğü tespit edildi. Xuzhou’daki devlet hastanesine giden kadın hakkında konuşan Dr. Song Hongiuan, kadının rahminin (uterus) düştüğünü doğruladı. Fakat doktor, bunun dans sebebiyle olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını söyledi. Doktor Hongiuan, “Hastamız, genç yaşında büyük bir bebek dünyaya getirdiği için bu durum yaşanmış olabilir. Üstelik o zamanlarda ortaya çıkan bu sorun yıllar içinde de tedavi edilmediği için şimdi rahatsızlık meydana geldi” dedi.

Doktor Hongiuan, “Hastamız vücudunda bir tümör olduğundan endişe ediyordu fakat böyle bir sorun yok, şu an sağlık durumu iyi. Herkes vücuduna iyi bakmalı ve dinlemeli, bu örnekte olduğu gibi hastanın rahatsızlığı kontrol edilmemekten ve tedavi edilmemekten kaynaklanmış” dedi.