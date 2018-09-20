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Dehşet! Yolcuların burunları bir anda kanamaya başladı

20 Eylül 2018 Perşembe 11:00
Dehşet! Yolcuların burunları bir anda kanamaya başladı

Jet Airways uçağı hava basıncı yüzünden acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Jet Airways yolcuları uçak yükseldiği anda kulakları ve burunları kanamaya başladı. Nedeni ise kabin ekibinin sadece bir düğmeye basmamış olması.

Jet Airways B737 uçağı için her şey yolunda başlamıştı.

Jet Airways uçağında alarm

Hindistan'da Jaipur'a giden uçak Mumbai'ye acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yaşananlar ise dehşete düşürdü.

Kabin ekibi uçağın basıncını ayarlayan düğmeye basmayı unuttuğu için, 30 yolcunun birden burun ve kulaklarından kan gelmeye başladı.

Jet Airways uçağında alarm

150 yolcu taşıyan uçakta oksijen tüpleri inmeye başladı.

Olayla ilgili soruşturma başladı.

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