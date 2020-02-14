Dehşete düşüren kehanet! Tam 39 yıl önce yazmış

Kurmaca roman, savaş sırasında biyolojik silah olarak kullanılmak üzere yeni bir virüs üreten Çin ordusuna ait bir laboratuvarın hikâyesini anlatıyor.

Kitapta bahsedilen laboratuvar, corona virüsünün ortaya çıktığı Wuhan kentinde bulunuyor. Üretilen yeni virüsün adı da ironik şekilde Wuhan-400…

Romanda Wuhan-400 virüsü “mükemmel bir silah” olarak nitelendiriliyor, zira yalnızca insanları etkileyebiliyor. Ayrıca laboratuvar ortamında üretilen bu virüs, bir dakikadan fazla insan vücudunda yaşayamıyor.