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Dehşete düşüren olay!

Japonya’da babasının cansız bedenini 1 yıl boyunca evde saklayan 54 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken, annesinin de aynı evde 4 gün önce öldüğü anlaşılan şahıs polise verdiği ifadede, "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dedi.

16 Kasım 2021 Salı 16:54
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Dehşete düşüren olay!
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Japonya'nın Mie eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 54 yaşındaki bir şahıs, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babasının cansız bedenini evde sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yarı zamanlı işçi olarak çalışan Takashi Morishita'nın dün sabah polis ihbar hattını arayarak suçunu itiraf ettiği bildirilirken, yapılan teknik incelemelerde şahsın annesinin de aynı evde 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Morishita'nın polise verdiği ifadede, suçlamaları kabul ettiği öğrenilirken, "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dediği belirtildi. Şahısların kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

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