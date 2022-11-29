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Dehşeti yaşattı!

62 yaşındaki Karlan Denio ve eşi Connie Denio misafirlerini ağırlamadan 1 saat önce dehşeti yaşadı. Aile üyelerine göre Karlan Deniyo’ya Frontotenöporal Demans teşhisi konulmuştu. 62 yaşındkai adam karısını öldürüp cesedini parçalara ayırdı ve birinci derece cinayetle suçlandı.

29 Kasım 2022 Salı 11:26
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Dehşeti yaşattı!



Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 62 yaşındaki Karlan Denio ve eşi Connie Denio Şükran Günü için misafirlerine bir ziyafet vermeyi planlıyordu.Ancak çiftin yemeği bir anda kabusa dönüştü. 62 yaşındaki adam nedeni bilinmeyen bir şekilde karısını öldürüp cesedini parçalara ayırdı ve bağırsaklarını çıkartarak misafirlerine yemek yapmaya çalıştı. Yerel haber kaynaklarına göre, Connie’in cansız bedenini New Mexico’daki erkek kardeşi yengesiyle birlikte çiftin evine ilk gelen oğulları Darin tarafından bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerel haber kaynaklarına göre, kadının cansız bedeni parçalanmış ve bağırsakları çıkartılmış halde bulundu. Cesedin bacağında ve boynunda kesikler bulunuyordu. Karlan'ın ailesi polise iki yıl önce kendisine Frontotemporal Demans (FTD) teşhisi konduğunu söyledi ve bir uzman, FTD'li kişilerin "eylemleri ve ahlaki ve geleneksel kurallar hakkında bilgi sahibi olurken özellikle sosyopatik davranışlara eğilimli" olduğunu dile getirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Karlan henüz mahkeme tarihi belli olmamasına rağmen gözaltında tutuluyor.

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