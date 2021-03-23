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Deksametazon dünya çapında bir milyon Covid-19 ölümünü engelledi

Yeni tip corona virüs pandemisine karşı dünya genelinde Türkiye’de dahil olmak üzere şimdiye kadar 134 ülkede 458 milyon doz aşı uygulandı.

23 Mart 2021 Salı 17:07
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Deksametazon dünya çapında bir milyon Covid-19 ölümünü engelledi

Ancak, aşıların ülkeler arasında adil olarak dağıtılmaması nedeniyle, şu anda Covid-19 tedavisinde etkili ilaçların varlığı büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda, etkisi dünyadaki tüm düzenleyici kuruluşlar tarafından onaylanan deksametazonunun şu ana kadar küresel olarak 1 milyon Covid-19 ölümünü engellediği açıklandı.

Oldukça ucuz olan ve dünyanın her yerinde bulunabilen steroid ilacı, corona virüsün neden olduğu sitokin fırtınasını engelleyerek ağır Covid-19 hastalarının ölüm riskini üçte bir oranında düşürüyor.

NTV
 

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