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Delta varyantı araştırması: Aşı etkinliği zamanla azalıyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi, Delta varyantının yayıldığı ülkelerde hız kazanıyor. Baskın tür haline gelen varyanta karşı aşıların etkinliği de merak konusu. Yapılan yeni bir araştırma, aşıların Delta varyantına karşı etkinliğinin zamanla azaldığını ortaya koydu.

19 Ağustos 2021 Perşembe 13:34
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Delta varyantı araştırması: Aşı etkinliği zamanla azalıyor

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantına karşı aşıların etkinliğine dair yeni bir araştırma yapıldı.

750 BİNDEN FAZLA KATILIMCI İNCELENDİ

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, rastgele seçilmiş 750 binden fazla katılımcıdan alınan 3 milyon PCR testi analiz edildi.

Örneklerin yarısı Delta varyantının İngiltere'de baskın tür haline gelmesinden önce, diğer yarısı ise baskın tür olduktan sonra alındı.

Çalışmaya göre, Biontech aşısının etkinliği ikinci dozdan iki hafta sonra yüzde 85'e düştü. Bu oran AstraZeneca aşısında yüzde 65 olarak belirlendi.

BIONTECH ÜÇ AY SONRA YÜZDE 75 ETKİLİ 

İkinci dozdan üç ay sonra ise Pfizer/BioNTech aşısı varyanta karşı yüzde 75 etkili oldu. AstraZeneca ise yüzde 61 oranında etkinliği sağladı.

"BENZER VİRAL YÜK TAŞIYORLAR"

Aşıların etkinliğindeki düşüş 35 yaş ve üzerindekiler arasında, bu yaşın altındakilere göre daha belirgin olarak görüldü.

Çalışma ayrıca, Delta varyantına yakalanan tamamen aşılanmış kişilerin, aşılanmamış olanlarla benzer oranda "viral yük" taşıdığını gösterdi.

Uzmanlar aşıların Delta'ya karşı halen iyi bir koruma sağladığını belirtiyor. Ancak zamanla azalan etkinlik oranları hatırlatıcı doz kullanımını gerektirebilir.

İsrail geçen ay Delta kaynaklı vaka artışı nedeniyle üçüncü doz uygulamasına başlamıştı. Benzer uygulama ABD'de 20 Eylül'den itibaren başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsCovid19Delta Varyantı
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