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Delta varyantı bitmeden yenisi geldi: Lambda varyantı endişelendiriyor

Birçok ülkede artan vaka sayılarının nedeni olarak gösterilen Delta varyantının ardından yeni bir varyant her geçen yayılıyor. Lambda olarak adlandırılan yeni varyantın, ilk olarak Peru’da tespit edildiği ve 26 ülkeye yayıldığı belirtildi. Bilim insanları, bu varyantın daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabileceğinden endişe ediyor.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:44
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Delta varyantı bitmeden yenisi geldi: Lambda varyantı endişelendiriyor

NTV

Corona virüse karşı mücadelede her geçen gün artan aşılamanın ardından vaka sayıları dünya çapında yeniden yükselişe geçti.

Başta, Birleşik Krallık, Rusya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede artan vaka sayılarının nedeni olarak gösterilen Delta varyantının ardından yeni bir varyant endişeye yol açtı.

İlk olarak Aralık 2020’de Peru’da tespit edilen ve bilim insanları tarafından C.37 olarak adlandırılan Lambda varyantının ise her geçen daha fazla ülkede görüldüğü belirtiliyor.

AŞILARA KARŞI DAHA DİRENÇLİ OLABİLİR

Peru’da baskın hale gelen ve daha sonra 26 ülkeye yayılan varyant ile ilgili ise bilim insanları bu varyantın aşılara dirençli olabileceğinden endişe duyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘ilgilenilen’ yeni bir varyant olarak adlandırılan Lambda varyantının Peru'da Nisan ayından bu yana varyantlar için test edilen yeni enfeksiyonların yüzde 81'inden sorumlu olduğunu bildirdi.

ÜLKEDE VİRÜSE YAKALANAN 10 KİŞİDEN BİRİ ÖLÜYOR

New York Post’un haberinde corona virüs nedeniyle nüfusa oranla en fazla can kaybının görüldüğü Peru’da bunun sebebinin Lambda varyantı olduğu ve ülkede virüse yakalanan her 10 kişiden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları, Lambda varyantının 'potansiyel olarak artan bulaşıcılığa veya nötralize edici antikorlara karşı olası artan direnCe yol açabilecek bir dizi mutasyon taşıdığının altını çizdi.

ARAŞTIRMALAR ARTIYOR

İngiltere Halk Sağlığı (PHE), Lambda varyantı hakkında ‘incelenmekte olan bir varyant’ ifadelerine yer verirken, “Şu anda bu varyantın daha şiddetli hastalığa neden olduğuna veya halihazırda uygulanan aşıları daha az etkili hale getirdiğine dair bir kanıt bulunmadığını" belirtti.

Independent’ın haberine göre Şili'de yapılan bir araştırmada, Lambda varyantının aşıdan Beta ve Alfa varyantına göre daha kolay kaçabildiği saptandı.

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