Delta varyantı, tehlike saçmaya devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 4 milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüsün mutasyona uğramış versiyonu Delta varyantı korku salmaya devam ediyor. Bilim insanları geliştirilen Kovid-19 aşılarının Delta varyantına karşı etkisini incelemeye devam ederken, Okyanusya ülkesi Avustralya'da aşı olmanın önemini tekrar gözler önüne seren bir örnek yaşandı.

Avustralya'da geçen hafta gerçekleşen ve 30 kişinin katıldığı bir doğum günü partisinde, bir kişinin koronavirüs olması neredeyse bütün davetlileri hasta etti. Avustralya'nın New South Wales eyaletinde görevli sağlık bakanı Brad Hazzard yaptığı açıklamada, "Partiye katılanlardan biri koronavirüs hastasıydı ve 'süper bulaştırıcıydı'. Dolayısıyla etkinliğe katılan 30 kişiden 24'üne Delta varyantı bulaştı" dedi.

"AŞI OLANLAR SAĞLIKLI"

Fakat etkinliğe katılanlardan sadece 6 kişiye virüs bulaşmadığını söyleyen Hazzard, bu kişilerin koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. ABC'ye konuşan Hazzard, "Size aşı olmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum, etkinliğe katılan ve hastalık bulaşan 24 kişi aşı olmamıştı. Aşı olan kişiler ise sağlıklı" dedi.

Hastalık bulaşmayanlardan birinin yaşlı bir birey olduğunu söyleyen Hazzard, hastalıktan korunan bir diğer kişinin ise tek doz aşı olduğunu dile getirdi.