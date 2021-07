Delta varyantına yakalanan on binlerce hasta incelendi

Virüs nedeniyle küresel can kaybı 4 milyo barajını geçerken bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.

Ancak koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.

Delta varyantı nedeniyle pandemi önlemlerini gevşeten pek çok ülke kısıtlamaları geri getirme kararı aldı. Zira bu varyant orijinal virüsten çok daha bulaşıcı.

Bilim insanları Delta üzerinde sayısız deney yaparken İngiltere'den gelen bir haber Delta'dan en çok etkilenen yaş grubu hakkında ilginç istatistiksel bilgilere ev sahipliği yapıyor.

EN ÇOK HANGİ YAŞ GRUBU YAKALANDI?

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 100 bine yakın Delta vakasını mercek altına alan araştırmacılar yaptıkları inceleme sonrası söz konusu varyanttan en çok etkilenen yaş grubunu ortaya çıkardı.

Şubat ve Haziran ayları arasında Delta'ya yakalanan hastaların mercek altına alındığı araştırmaya göre, Delta teşhisi koyulan hastaların ezici bir çoğunluğu 50 yaş ve altı yaş grubunda.

Araştırmanın baz aldığı dönemde Delta yüzünden ülkede 117 can kaybı yaşandı. Can kaybının en sık görüldüğü yaş grubu ise 50 ve üzeri olarak açıklandı. Delta'nın her yaş grubuna bulaşabildiğine dikkat çeken araştırmacılar bunun istatiksel bir çalışma olduğunun altını çizdi.

BELİRTİLER DEĞİŞTİ!

Öte yandan koronavirüsü inceleyen bilim insanları yeni belirtileri açıkladı. Bazı semptomlar listeden çıkarılırken, ölümcül Hint varyantı sonrası yenileri listeye eklendi.

İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından King's College London'da görev alan bilim insanları, hastalığın 'şimdi farklı davrandığını'nın altını çizdi. Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Hint Varyantı'nın semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğine inanıyor.

Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.

İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Tim Spector, virüsün olası yayılmasını engellemek için soğuk algınlığına yakalandığını düşünen insanların test yaptırmaları gerektiğini söyledi. Ülke basınına konuşan Spector, 'İnsanlar bunun mevsimsel bir soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu yanlış' dedi ve bu nedenle pek çok kişinin farkında olmadan virüsü yayabileceğine dikkat çekti.

Spector, 'Mayıs ayının başından beri en önemli semptomlara bakıyoruz ve bunlar eskisi gibi değil' diyen Spector, 'Bir numara baş ağrısı, ardından boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş. Bütün bunlar eski klasik semptomlar değil, beş numara öksürük' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemde 150'ye yakın doktor bir yazı yazarak hükümeti resmi listeye daha fazla soğuk algınlığı benzeri semptomlar eklemeye çağırmıştı. Spector da bu çağrıyı yineledi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan daha önceki araştırmalar, yorgunluğun en sık bildirilen semptom olduğunu, ardından baş ağrısı ve öksürüğün geldiğini göstermişti.

10 bin kişiyle yapılan bir anketle toplanan ve Nisan ayında açıklanan veriler ise virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaklaşık yüzde 53'ünün hiçbir belirti yaşamadığını ortaya koymuştu.