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Delta ve Omicron’a birlikte yakalanmak “süper mutasyon”a yol açabilir

Moderna Şef Sağlık Görevlisi Paul Burton, koronavirüsün endişe oluşturan varyantlarıyla ilgili açıklama yaptı.

16 Aralık 2021 Perşembe 22:47
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Delta ve Omicron’a birlikte yakalanmak “süper mutasyon”a yol açabilir
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ABD’li ilaç şirketi Moderna’nın bir yetkilisi, koronavirüsün hem Delta hem de Omicron varyantlarına aynı anda yakalanmanın yeni ve daha tehlikeli bir varyantın ortaya çıkmasına neden olabileceğini açıkladı.

Moderna Şef Sağlık Görevlisi Paul Burton, koronavirüsün endişe oluşturan varyantlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İngiliz parlamentosunun Bilim ve Teknoloji Komitesi’nin üyelerine konuşan Burton, iki varyanta aynı anda yakalanmanın, yeni bir varyant kombinasyonunun ortaya çıkmasına imkan sağlayabileceğine dikkat çekti.

Böyle bir durumun özellikle bağışıklığı baskılanmış kişilerde görülebileceğini belirten Burton, söz konusu kombinasyonun COVID-19’un daha kötü semptomlarının oluşması ihtimalini doğuracağını kaydetti.

Rusya Vektör Viroloji Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Semyonov da kişilerin aynı anda iki varyanta yakalanabileceğini açıklamıştı. Ancak Semyonov, bu durumun “oldukça nadir” görülebileceğini söylemişti.

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