Demlikte kalan çayı çöpe atmaya son

Tiryakilerinin çok olduğu çay içildikten sonra da sağladığı faydalarla herkesi şaşırtıyor. Özellikle akşam yemekten sonra demlediğiniz çayı fazla geldiğinde değerlendirebileceğiniz bu yöntemlere çok şaşıracaksınız. İşte demlikte kalan çayla yapabilecekleriniz.

DEMLİKTE ÇAYI SAKIN ÇÖPE ATMAYIN!

Çay posasını süzün ve soğuyan demi boğaz ağrılarında ­gargara olarak kullanın.

Derinizdeki yaraların temizlenmesi, cildinizdeki yaraların temizlenmesi ve Antibiyotik etki göstermesi için çayı pamukla bu bölgelere tatbik ederek kullanabilirsiniz.

Güneş yanıklarına iyi gelir

Demlikte kalan, kullanılmış, ıslak çay poşetlerini derideki yanık bölgeye uygulamak acınızı hafifletmeye yardımcı olur.

Saçınızı şampuanladıktan sonra son su olarak bir çaydanlık ılık çayla durulayın. Saçlarınız ışıl ışıl olacak.

Çay posası bitkilerinizi besler

Saksıda yetiştirdiğimiz bitkilerin daha çabuk büyümesi, daha sağlıklı yetişmesi için yapmanız gereken tek şey; çay demini saksı dibine dökmek!

Diş eti problemlerine çare olabilir

Diş eti kanaması probleminiz varsa, ya da diş çekimi yapıldıktan sonra iyileşme sürecinde acı hissediyorsanız, soğuk su ile ıslattığınız çay poşetini acıyan bölgeye uygulayın. Hem kanamayı hem de ağrıyı durdurur.

Şömine temizliğinde kullanılır

Şöminede kül temizliği yapmadan önce etrafın kirlenmemesi için en akıllıca yöntem kül üzerine ıslak çay demi dökmektir. Böylece küller uçuşmadan şömineyi kolayca temizleyebilirsiniz.

Aynalarınızı parlatır

Aynalarınızı parlatmak için kalan çay demini soğuk suyla tekrar sulandırıp kullanabilirsiniz. Ahşap temizliğinde olduğu gibi aynaları da parlatır.

Etinizi marine etmek için değerlendirebilirsiniz

4 yemek kaşığı çayı, ılık suyla 5 dakika demleyin. Demi süzdükten sonra çayı ½ bardak esmer şekerle karıştırın ve şeker çözülene kadar bir kenarda bekletin. Bu arada eti tercihinize göre soğan, sarımsak ve baharatlarla pişireceğiniz kaba yerleştirin. Üzerine hazırladığınız çay karışımını döktükten sonra bu şekilde önceden ısıttığınız fırına koyun. Kırmızı et, çay sayesinde lokum gibi yumuşak olacak.

Ayak kokularını giderir

Ayaklarınızı iyice demlenmiş çayla karıştırdığınız ılık suda 20 dakika bekletin ve ayak kokusundan kurtulun.

Göz altı halkalarına son!

2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ya da üzerinden fazla zaman geçmediyse içtiğiniz çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin. Çayın içeriğindeki tanen maddesi gözlerinizdeki şişliğin inmesini sağlayacaktır.

Saçlarınız için doğal çözüm

Saçlarınızın doğal rengine geri dönmesi için; 3 çay poşetini bir bardak suda demleyin. Taze veya kuru şekildeki 1’er yemek kaşığı adaçayı ve biberiyeyi de çaya ekleyin. Bu şekilde 1 gün bekletin. Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra bu karışımı uygulayın ve durulamadan bir havluya sarın. Çayın beyaz saçları eski doğal rengine döndürmesi için bu uygulamayı birkaç kez tekrarlayın.

Parke temizliğinde kullanılır

Taze demlenmiş çay, ahşap mobilya ve zemin temizliği için mükemmel bir üründür. Demleyip içtiğiniz çay poşetlerini yer silme kovasına bırakın. Daha sonra mobilyalarınızın tozunu bu kovaya batırdığınız yumuşak bir bezle silin. Aynı şekilde parkelerinizi de bu suyla temizleyin. Ahşap yüzeylerin ve parkenizin parladığına tanık olacaksınız

Gözünüz çapak mı yapıyor?

Kaynamış çayı bir kaba koyarak buharı gözünüze gelecek biçimde başınızı üstüne koyun. Veya ılık çaya batırılmış pamuğu gözlerinize ve afına tatbik edin.

Buzdolabınız koku mu yapıyor?

Demlikte kalmış çay posalarını kurutarak bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin, kokudan eser kalmayacaktır.

Çay tiryakilerinin gün boyunca tükettikleri çayın faydaları saymakla bitmiyor. Son günlerde çay demlerken büyük bir kolaylık sağlayan poşet çaylar demlendikten sonra da birçok işe yaradığını biliyor muydunuz? Poşet çaylarını demledikten sonra çöpe atmak yerine birçok farklı yerde değerlendirmek mümkün. Peki ama nasıl? İşte kullanılmış çay poşetlerini değerlendirmenin yolları...

Türkiye'de Karadeniz bölgesinde yetiştirlen çayı sevmeyen yoktur. Her ne kadar çay demleme olarak sevilse de daha kolay olan poşet çaylar son dönemde hayat kurtarıcı olduğu için birçok kişi tarafından çok tercih edilmektedir. Çay poşetlerinden ikinci kez yararlanmanızı sağlayacak olan bu yöntemlere çok şaşıracaksınız.

BİTKİLERİNİZİ KORUYUN

Bahçe bakımında en çok problemlere neden olan mantar benzeri oluşumlar bulunuyorsa bunlardan çay poşetlerini kullanarak kurtulamnız mümkün.

Çay poşetlerini soğuk suda bekleterek elde ettiğiniz çaylı suyla bitkilerinizi sulayabilirsiniz. Ayrıca çay poşetlerini ektiğiniz bitkileri güçlendirmek içinde kullanabilirsiniz.

İNATÇI YAĞLARDAN KURTULUN!

Kullanılmış çay poşetlerini inatçı yağlarla kaplı bulaşıklarınızı temizlemek için kullanabilirsiniz. Bunun için suyla doldurduğunuz lavaboya bulaşıklarınızı koyduktan sonra birkaç poşet çay atabilirsiniz.

Çay, yağ çözücü bir etki gösterir, aynı zamanda kurumuş yemek artıklarının yumuşamasını sağlar.

SAÇLARINIZ PARLATIN!

Saçlarınıza uygulayacağınız bu ilginç yöntemle beklenmedik şekilde saçlarınızın kolayca parladğını göreceksiniz.

Bunun için öncelikle saçlarınızı şampuanladıktan sonra parlaması için durulama suyuna çay poşetlerini atabilirsiniz.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken nokta saç renginizi göz önünde bulundurmanızdır. Sarı saçlar için papatya çayı uygun olurken, koyu saçlar için siyah çay tercih edebilirsiniz.

İSTENMEYEN KOKULARI YOK EDİN

Soğan, sarımsak balık gibi ağır kokulu yiyecekler yaptıktan sonra ferahlatıcı etkisi olan adaçayı, yeşil çay ve nane çayı gibi ürünler kullanabilirsiniz. Ayrıca balık yedikten sonra ellerinizi çay poşetleriyle silerek kokudan kolaylıkla kurtulmanız mümkün.

EL AYAK KOKUSUNUNDAN KURTULUN!

Kullandığını çay poşetlerini daha sonra kullanmak için biriktirin. Böylece birçok yerde pratik olarak kullanabilirsiniz. Özellikle kadınların çok şikayet ettiği ayak kokusundan kurtulmak için çay poşetlerini ayaklarınızı içinde bekletebileceğiniz boyutta bir leğene koyun. Ilık suyu boca edin. Yaklaşık 20 dakika kadar ayaklarınızı çay poşetleriyle dolu bu suda bekletin. Ayak kokusu belasından kısa sürede kurtulun

KOKU YAPAN AYAKKABILARA SON!

Bunun için iki poşet çayı güzelce kurutun, ardından her birini bir ayakkabı tekinin içine yerleştirin. Bütün gece boyunca çay poşetlerini ayakkabıların içinde bırakarak ayakkabılarınız güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.

AYNA TEMİZLİĞİNDE

Sürekli kullanılan banyolarda aynalar sürekli kirlenir. Bu durumdan kurtulmak ve aynalarınız parlamasını istiyorsanız hafif nemli olan poşet çaylarla silebilirsiniz. Sonrasında temiz bir cam bezi kullanarak kurulamayı unutmayın. Böylelikle aynalarınız pırıl pırıl...

TIRNAK MANTARLARINA SON!

Bütün gün ayakkabı içinde havasız kalan ayaklarda sıklıkla görülen tırnak mantarını yok etmek için çay poşetleri harika bir çözümdür.

Çay poşetlerini soğuduktan sonra buzdolabına koyun ve en az 20 dakika kadar buzdolabında bekletin. İyiden iyiye soğuyan bu çay poşetlerini tırnak mantarının bulunduğu bölgeye koyun. Bu işlemi günde 3 kez tekrar ettiğinizde bir süre sonra mantarlı bölgenin iyileşmeye başladığını göreceksiniz.

ÇAY POSASIYLA PEELİNG YAPABİLİRSİNİZ!

Çayın faydalarından biri de demlendikten sonra posasını cilt temizliğinde kullanmaktır. Çay posasının en önemli özelliği tamamen doğal olduğu için cildinizi kir ve ölü derilerden arındrımasıdır.

Çay posasını hazrılamak için: poşetin içindeki bu artık kısmı zeytinyağı ve bal ilave ettikten sonra cildinize hafif ve dairesel hareketlerle uygulayın, hemen sonrasında durulayın.

PARKE VE AHŞAP TEMİZLİĞİNDE

Kullandığınız çay poşetlerini biriktirin ve bolca suyun içinde onları yeniden demleyin. Ortaya çıkan suyu soğuduktan sonra ahşap ve parke temizliğinde kullanın.

Parke ve ahşap zeminleriniz eskisinden de temiz ve ışıl ışıl olsun

GÖZ SAĞLIĞINDA

Gün içerisinde sürekli bilgisayara maruz kaldıktan sonra göz ağrısı meydana gelebilir. Göz yorgunluğunu ve göz ağrılarını yok etmek içinde uygulayabileceğiniz bu yöntemlerle ağırlardan kurtulmanız mümkün.

Çay poşetleri bir kenara alın. Ilındıktan sonra yatmadan önce iki tanesini alıp gözlerinizin üzerine koyun ve yaklaşık 5 dakika boyunca bekletin. Bu sayede gözlerinizin rahatladığını hissedeceksiniz.

Çamaşır makineleri evlerde yer alan ve kirli kıyafetlerin yıkanmasında büyük kolaylık sağlayan araç gereçlerin başında yer alıyor. Gazlı içeceklerden olan kolanın her ne kadar sağlığa zararlı olsa da başka alanlarda yararlı kullanımıyla dikkat çekiyor. Özellikle kola içeceğinin çamaşır makinesinin içinde kullanılması internette merak konusu oldu. İşte, işinize çok yarayacak kolanın 12 farklı kullanım alanı...

MADENİ PARALARI KOLAYCA TEMİZLER

Eski paraları kola dolu bir kabın içinde bekletin ve yapış yapış olmaması için yıkayın. Yıkadıktan sonra iyice kurulamalısınız. Eski paralar darphaneden çıktıkları günkü hallerine geri dönecek.

HALI TEMİZLİĞİNDE

Halınıza istemeden de olsa kalem boyaları değince temizlemekte zorlanabilirsiniz. Bunun için lekenin üzerine kola dökün ve sabunlu suyla ovalayarak silin. Lekeler çok kısa bir süre içinde kaybolacaktır.

YAĞ LEKELERİNİ ÇIKARMADA

Yağ lekeleri inatçıdır. Birçok deterjan bu lekelere fayda etmez. Fakat artık, en sevdiğiniz kıyafetleri yağ lekesi çıkmadı diye dolabın arka raflarına kaldırmayacaksınız. Onun yerine, yağ lekesi olan çamaşırlarınızla birlikte, çamaşır makinenize biraz da kola ekleyeceksiniz. Tek yıkamada lekenin çıktığını göreceksiniz.

VİDALAR AÇMADA

Paslanmış ve sökülemez hale gelmiş vidalar için yapmanız gereken, vidanın üzerine biraz kola döküp bekletmek. Bu işlemin ardından vidanın kolayca sökülebildiğini göreceksiniz.

ARAÇ AKÜLERİNDE KOROZYONU TEMİZLEME

Araba akünüzün bağlantı noktaları (kutup başları) paslandıysa, üzerine biraz kola dökün ve pasın nasıl anında çözüldüğünü seyredin.

TENCERE VE TAVALARDAKİ PİŞMİŞ İNATÇI YAĞLARI ÇIKARMADA

Yağ sökücü olarak etkinliği sayesinde, tencere ve tavalarınızdaki pişmiş yağın çıkarılmasına yardımcı olması için kola da kullanabilirsiniz.

Bir fırın tepsisi için aynı adımlar mümkündür, ancak daha zor olabilir. Fırın tepsisini ısıtmak yerine Kola'yı bir tencerede ısıtın, ısıtılmış sodayı tavaya dökün, fırçalayın ve durulayın.

SALYONGOZ VE SÜMÜKLÜ BÖCEKLERDEN KURTULUN

İlkbahar ve yaz aylarında her gece evinizin önünde sümüklü böcekler geliyorsa onları yok etmek için, küçük bir kase Coca-Cola yerleştirmeyi düşünün. Sodadaki şeker salyangozları ve salyangozları çekerken asit onları öldürür.

TUVALET TEMİZLİĞİNDE

Gazlı içecek aslında bir klozetin içindeki temizlenmesi zor lekeleri çıkarabilir. Kolayı doğrudan lekelerin üzerine dökebilir ya da bir sprey şişesine kola koyup hafif bir kaplama püskürterek kasenin içinin tamamını kaplayabilirsiniz.

TENCERE TAVA TEMİZLİĞİNDE

Yağ sökücü olarak etkinliği sayesinde, tencere ve tavalarınızdaki pişmiş yağın çıkarılmasına yardımcı olması için kola da kullanabilirsiniz.

PASLANMIŞ BIÇAKLAR

Kolanın asidik değeri, tıpkı turunçgillerde de olduğu gibi biraz yüksektir. Bu asit içeriği de pasın giderilmesinde yardımcı etki gösterir. Eğer temizlemek istediğiniz yüzey çok paslıysa, kolayı paslı kısımların üzerine dökün ve gece boyu bekletin. Ertesi gün bir bulaşık süngeri kullanarak pası kolaylıkla temizleyebilirsiniz

SAÇA SAKIZ YAPIŞIRSA

Ağzında sakızla uyuyakalıp, uyandığında o sakızı saçlarında bulmayan çocuk yoktur. Hatta bunu yetişkinler dahi yapabilir. Bu tip aksilikler için, sakız yapışan bölgeye buz tutmak gibi yöntemler de var. Fakat hiçbiri doğru dürüst bir sonuç vermiyor ve o saç mecburen kesiliyor. Eğer başınıza böyle bir durum gelirse, saçınızı kolayla yıkamanız yeterli olacaktır. Sakızın kendiliğinden düştüğünü göreceksiniz.

MOBİLYA TEMİZLİĞİNDE

Mobilyalarınızın üzerinde orada olmalarını istemediğiniz lekeler mevcutsa. Örneğin, boya lekesi... İhtiyacınız olan bir bez parçası ve tabii ki kola. Bez parçasını kolanın içine gömün ve fazlasını sıkın. Ardından kolayla ıslattığınız bez ile mobilyanın yüzeyini temizleyin. Lekeler söz konusu olmasa bile mobilyalarınız kola ile temizlendiğinde yeni gibi görünecek. Ufak bi uyarı, mobilya yüzeylerinizin yapış yapış olmasını istemiyorsanız kola ile temizledikten sonra durulamalısınız.

DETERJANIN BAŞ EDEMEDİĞİ YAĞ LEKELERİNİ YOK EDER

Çamaşır makinenizin deterjan gözüne kola dökmek çılgın bir fikir görünse de cesur olup bunu denemenizi öneririz.

Üzerinde yağ lekeleri bulunan kıyafetlerinizi makineye atıp deterjan gözüne bir miktar kola koyun. Bu asidik sıvının deterjandan daha fazla etki gösterdiğini göreceksiniz.

METAL YÜZEYLERDEKİ BOYAYI SİLER

Bir havluyu kolayla ıslatın ve boyalı metal yüzeylerin üzerinde birkaç dakika boyunca bekletin. Havluyu kaldırdığınızda boyanın da çıktığını göreceksiniz.

SAÇ BOYASININ RENGİNİ AÇAR

Saçınızı boyadınız ve hayal ettiğiniz gibi olmadı mı? Çaresi var. Saçınızı diyet kolayla ıslatın ve tamamına yedirdikten sonra 15 dakika boyunca saçınızda bekletin. Saç boyasının aktığını göreceksiniz.

DERZLERİ TEMİZLER

Seramik taşların arasında zamanla biriken kirlerden kurtulmak için de koladan faydalanabilirsiniz. Taşların üzerine kola döküp birkaç dakika bekletin. Derzlerin kolayca temizlendiğini göreceksiniz.

KROMLARI PARLATIR

Kromlarınızı parlatmak için ihtiyacınız olan şeyler sadece kola ve alüminyum folyo. Kararmış kromlarınızın üzerine kola dökün ve daha sonra alüminyum folyo ile silin. Kromlarınız yeniden pırıl pırıl olacaklar