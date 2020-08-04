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Dendias: "Türkiye ile diyaloğa açığız"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıklarda diyaloğa açık olduğu ancak 'asla tehdit altında olmadığını' söyledi.

04 Ağustos 2020 Salı 09:29
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Dendias: "Türkiye ile diyaloğa açığız"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Atina'da Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'nın başkanı Armin Laschet ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile yatışan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dendias, iki ülke arasındaki tek anlaşmazlığın kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin (MEB) sınırlandırılmasıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Ekathimerini'nin haberine göre Dendias, "Türkiye ile diyaloğa açığız ancak tehdit altında değiliz" mesajını verdi.

Diğer yandan Yunan bakan, Laschet ile görüşmede Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Libya krizi ve göç sorununun ele alındığı bilgisini paylaştı.

Ayrıca görüşmede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sosyal ve ekonomik etkisi ve kurtarma fonu da dahil olmak üzere Avrupa Birliği (AB) zirvesinin sonuçları üzerinde durulduğunu belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Nikos DendiasYunanistanTürkiye
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