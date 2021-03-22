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Deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi öldü

Afrika'nın doğusunda yer alan Madagaskar'da deniz kaplumbağası yiyerek zehirlenen 19 kişi hayatını kaybetti.

22 Mart 2021 Pazartesi 16:17
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Deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi öldü

Madagasakar'da deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi öldü.

Başkent Antananarivo'nun doğusundaki Vatomandry hastanesi yetkilileri, deniz kaplumbağası yedikten sonra zehirlenme şikayetiyle hastaneye gelen 34 kişiden 10'unun hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre aynı deniz kaplumbağasından yiyen 9 çocuk da zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Sıcaklıkların artış gösterdiği ülkede, kasım-mart döneminde deniz dibindeki yosunların zehirli toksinler salgıladığı biliniyor.

Bu aylarda denizin dibindeki zehirli yosunlarla beslenen deniz kaplumbağaları ve 20'den fazla balık türü söz konusu bitkilerdeki toksinleri tüketerek zehirli hale geliyor. 

Yetkililer, hayati tehlike yaratan bu canlıların tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak özellikle kıyı bölgelerde yaşayan halk, beslenme yetersizliği nedeniyle uyarıları dikkate almıyor.

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