Denizden vinçle çekildi!

İspanya’da Sevilla Üniversitesi, ülkenin Ceuta açıklarında yaklaşık 2 ton ağırlığında Mola alexandrini türü olduğuna inanılan dev güneş balığının yakalandığını açıkladı.

TERAZİ TARTAMADI

CNN'ye İspanyolca olarak demeç veren balıkçılar, "Tartmaya çalıştık, ancak bin kilograma kadar bir terazimiz vardı ve bu durumda kırılacağı için kullanamadık" şeklinde konuştular.

Dev balığın iki vinç tarafından kaldırıldığı görülüyor. Balık ile ilgili açıklama yapan deniz biyoloğu Enrique Ostalé, bu büyüklükteki güneş balıklarını yalnızca kitaplarda duyduğunu söyleyerek gerçekten bunun gerçekleşmiş olduğuna şaşırdığını söyledi.

Dev balık daha sonra tekrar suya bırakıldı.

EN BÜYÜK BALIKLARDAN BİRİ

Uzunluğu 4, genişliği 3 metreye varabilen güneş balıklarının ağırlığı 2 tona ulaşabiliyor.

25-30 yaşına kadar yaşayabilen balığın 2 tonluk ağırlıkları, onu toplam 27 bin balık türünü kapsayan kemikli balıklar sınıfının en büyük balıklarından biri haline getiriyor.

Kaba yapılı vücudunun yarısı eskik gibi görünen balığın karın yüzgeçlerinin eksik olması görüntüsünü ilginç hale getiriyor.