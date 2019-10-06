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Denize düşen polisleri, kovaladıkları kaçakçılar kurtardı

06 Ekim 2019 Pazar 10:25
Denize düşen polisleri, kovaladıkları kaçakçılar kurtardı

İspanya'da, kaçakçıları takip eden polislerin teknesi, kaçakçıların teknesi ile çarpışarak alabora oldu. Deniz düşen 3 polise ise uyuşturucu kaçakçıları yardım ederek kurtardı.

İspanya'da, denize düşen polisleri, kovaladıkları uyuşturucu kaçakçılar kurtardı. 80 pakette bulunan yaklaşık 3 ton uyuşturucunun denizde bulunmasının ardından kaçakçılar gözaltına alındı.

İspanyol polisi, Akdeniz'e kıyısı olan Malaga kenti açıklarında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Polisler operasyonda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı düşünülen 4 kişinin içinde bulunduğu bir tekneyi takibe aldı.

Daha sonra polislerin bulunduğu tekne kontrolden çıkarak, uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu tekneye çarptı ve alabora oldu. Kaçakçıların teknesi kazadan etkilenmezken, 3 polis memuru denize düştü. Aynı zamanda operasyona helikopterle havadan eşlik eden polisler, uyuşturucu kaçakçılarına, denize düşen polislere yardım etmelerine dair megafonla anons yaptı.

Bunun üzerine kaçakçılar denizdeki polislere yardım edip, onları teknelerine aldı.

Uyuşturucu kaçakçıları, 80 pakette bulunan yaklaşık 3 ton uyuşturucunun denizde bulunmasının ardından gözaltına alınıp Malaga'ya götürüldü.

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İspanyaDenizPolislerKaçakçılarUyuşturucu KaçakçılarıYardımHaber
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