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Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medyada bir çiftin denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiği görüntüler kısa sürede popüler olmayı başardı. İsmi açıklanmayan iki tatilcinin denizin ortasında bir deniz bisikletinde yakınlaştığı anlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kullanıcılar çifti adeta eleştiri yağmuruna tuttu.

16 Ağustos 2022 Salı 16:22
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Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler


Rusya’nın Sochi sahili açıklarında kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan iki tatilcinin deniz bisikletinin içinde cinsel ilişkiye girdiği anlarda gündem oldu. Denizde sörf yapan ve yüzen diğer tatilcilere aldırış etmeden yakınlaşan çiftin görüntüleri birkaç metre ileride bulunan bir tekneden çekildi ve sosyal medyadan yayınlandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kullanıcılar ismi açıklanmayan çifte tepki gösterdi. Yetkililerin duruma müdahale edip etmediği bilinmezken sosyal medya kullanıcıları çifti davranışından dolayı eleştirdi.

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