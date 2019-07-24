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Denktaş: Adamız etrafındaki doğal kaynaklar üzerinde Kıbrıs Türklerinin de hakları var

Denktaş, TMT Mücahitler Derneği'ni ziyaret etti

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:47
Denktaş: Adamız etrafındaki doğal kaynaklar üzerinde Kıbrıs Türklerinin de hakları var

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Adamız etrafındaki doğal kaynaklar üzerinde Kıbrıs Türklerinin de hakları bulunmaktadır. Kıbrıs Türklerinin haklarının ne olduğuna karar verecek merci Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) değildir” dedi.
Denktaş, toplumsal mutabakat ziyaretleri kapsamında TMT Mücahitler Derneği, Genç İşadamları Deneği ve Sanayi Odası ile görüştü. 
Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre hidrokarbon konusuna değinen Denktaş, “Uluslararası camianın bazı üyeleri kendi çıkarları uğruna GKRY ile iş birliği içerisinde Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin haklarını görmezden gelerek Doğu Akdeniz’i bir gerginlik alanına çevirmişlerdir. Bölgemizdeki sorunun çözümü diyalog ve iş birliğinden geçmektedir” ifadelerini kullandı. 
Ortak Komite fikrine destek vermek ve bu konuda Kıbrıs Türk halkının düşüncelerini uluslararası camiaya duyurmak üzere yaptığı bu görüşmelerden olumlu sonuçlar alacağını belirten Denktaş, “Adamız etrafındaki doğal kaynaklar üzerinde Kıbrıs Türklerinin de hakları bulunmaktadır. Kıbrıs Türklerinin haklarının ne olduğuna karar verecek merci GKRY değildir” dedi.

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