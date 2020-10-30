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Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

30 Ekim 2020 Cuma 17:11
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Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi.Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti. Depremin hisseden halk sokaklara döküldü. Sisam adasında bir çok kilisenin duvarları, bazı evlerin de yıkıldığı ifade edildi. Depremin merkez üssü Sisam'da kentinde deprem küçük tsunami etkisi yarattı.

Başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar ülkedeki geniş bir alanda hissedilen depremde Sisam'da sayıda evin hasar gördüğü belirtildi.
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar - 2

TARİHİ PANAGİO THEOTOKOU KİLİSESİ'NİN DUVARI YIKILDI

Karlovasi bölgesinde bazı eski yapıların yıkıldığı, kimi evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldiği, çatıların çöktüğü ve tarihi Panagia Theotokou kilisesinin hasar gördüğü belirtildi.
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar - 3
Yunan yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı halka evlerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar - 4

1'İ AĞIR 10 YARALI

Sisam Adası'nda biri ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı, adadaki havalimanının çatısında meydana gelen çatlaklar nedeniyle uçuşların bir süre gerçekleştirilemediği aktarıldı.
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar - 5

TSUNAMİ NEDENİYLE EV VE ARAÇLAR SULAR ALTINDA

Karlovasi Limanı'nda ve diğer kıyı bölgelerinde meydana gelen küçük ölçekli tsunamiler sebebiyle çok sayıda araç ve ev sular altında kaldı.
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar - 6
Bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar - 7
Öte yandan, Sisam yakınında yer alan İkaria Adası'nda toprak kaymaları meydana geldiği, yollarda oluşan hasar nedeniyle bölgede ulaşımın durduğu aktarıldı.
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar - 8
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar - 9
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar - 10
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar - 11
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar - 12
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar - 13
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar - 14
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar - 15
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