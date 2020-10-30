Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi.Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti. Depremin hisseden halk sokaklara döküldü. Sisam adasında bir çok kilisenin duvarları, bazı evlerin de yıkıldığı ifade edildi. Depremin merkez üssü Sisam'da kentinde deprem küçük tsunami etkisi yarattı.
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
30 Ekim 2020 Cuma 17:11
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Başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar ülkedeki geniş bir alanda hissedilen depremde Sisam'da sayıda evin hasar gördüğü belirtildi.
Yunan yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı halka evlerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, Sisam yakınında yer alan İkaria Adası'nda toprak kaymaları meydana geldiği, yollarda oluşan hasar nedeniyle bölgede ulaşımın durduğu aktarıldı.