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Dere kırmızı akmaya başladı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamara Deresi'nin renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 19:00
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Dere kırmızı akmaya başladı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden denize dökülen Kamara Deresi yer yer kırmızı tonlarında akmaya başladı. Derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulundu. Ekipler dereden incelenmek üzere numune aldı.Marmaraereğlisi Çevre Gönülleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin zaman zaman renk değiştirip aktığını ifade etti.

Aksun, "Yukarıda sanayiden gelen atıklar burada denize boşalıyor. Burada insanlar yaşıyor ve denize giriyor. İnsan sağlığı ve denizdeki canlılar için tehlike oluşturuyor. Bölgedeki sanayi tesislerinin denetlenmesini talep ediyoruz. Bu sanayilere ivedilikle işlemlerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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