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Dev banka personelinin whatsapp yazışmalarını izleyecek

Dünyada ilk kez bir banka personelinin cep telefonundaki whastapp ve SMS yazışmalarını takip edecek. Avrupa’da büyük tartışmalara neden olan bu kararı alan Deutsche Bank, bu konuda geri adım atmayacağını bildirdi.

19 Haziran 2022 Pazar 22:00
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Dev banka personelinin whatsapp yazışmalarını izleyecek
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Deutsche Bank çalışanlarının kurumsal mesajlaşmalarını izleyecek.

Financial Times’ın haberine göre, banka çalışanlarının kurumsal telefonlardaki mesajlaşmalarını, Whatsapp yazışmalarını izleyebilmek için ABD’li bir şirket tarafından geliştirilen Movius adlı bir uygulamanın telefonlara yüklenmesini istedi.

Haberde söz konusu uygulamanın çalışanların şahsi telefonlarını kapsamadığı ifade edildi.

Son dönemde farklı ülkelerdeki regülatörler bankacılık alanındaki ihlalleri tespit edebilmek adına bankacılarla müşterilerin arasındaki mesajlaşmalara odaklanmıştı. Geçen sene ABD’li JPMorgan, çalışanlarının kişisel cihazlarındaki yazışmalarını etkin bir şekilde kayıt altına alamadığı için 200 milyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kalmıştı.

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