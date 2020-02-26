Dev bir fuar daha iptal oldu

Corona virüsü dünya ekonomisini zorlamaya devam ediyor. Virüsün görülmesinin ardından ilk kez Çin'deki doğaltaş ve mermer fuarı, seyahat fuarı ve Formula 1 yarışının iptal edilmesiyle gündeme gelen organizasyon iptalleri Avrupa'ya da sıçradı.



EN BÜYÜK FUAR DA İPTAL



Almanya'nın Köln kentinde 1 Mart'ta açılması planlanan Uluslararası Hırdavat Fuarının (Eisenwarenmesse) da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tehlikesi nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.



Sektöründe dünyanın en büyük fuarı kabul edilen ve Türkiye'den de çok fazla firmanın katıldığı fuarı düzenleyen organizatör firma tarafından yapılan açıklamada, 1 Mart'ta başlaması ve 4 gün sürmesi planlanan fuarın iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, koronavirüsün Asya ülkelerinden sonra İtalya'da da görüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, fuarın şubat 2021'de yapılmasının planlandığı kaydedildi.



Köln Fuar Merkezi'nde her iki yılda bir düzenlenen ve dört gün süren fuara, bin 200'ü Çin'den olmak üzere yaklaşık 3 bin firmanın katılması öngörülüyordu.



HANGİ FUARLAR ERTELENMİŞTİ



Öte yandan geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük cep telefonu fuarı olan ve Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 ve İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Buluşlar Fuarı'nın corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.



Benzer şekilde İtalya'da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.