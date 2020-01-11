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Dev kaplumbağa Diego, Galapagos Adaları'na geri dönüyor

ABD'nin Santa Cruz Adası'ndaki bir üreme programında bulunan 100 yaşındaki kaplumbağa Diego, doğduğu topraklara geri dönüyor. Yüksek libidosu ve neslinin tükenmesini önlemesiyle bilinen 80 kilogram ağırlığındaki kaplumbağa Diego, Galapagos 'da doğaya bırakılacak.

11 Ocak 2020 Cumartesi 16:14
Dev kaplumbağa Diego, Galapagos Adaları'na geri dönüyor

Diego, 13 dev kaplumbağa ile birlikte Santa Cruz Adası'nda bir üreme programında yer alıyordu. Program başarılı olmuş ve 1960 yılından beri 2 bin dev kaplumbağanın doğumuyla sonuçlanmıştı.

Programın başarısının bir nedeninin de Diego'nun yüksek cinsel dürtüsü olduğu açıklanırken, Diego'nun 800 kaplumbağanın babası olduğu tahmin ediliyor.

Karantina altında tutuluyor

Diego, Galapagos'daki Espanola'da, bin 800 üyesi bulunan kaplumbağa nüfusuna dahil olacak.

Galapagos Ulusal Parkı yöneticisi Jorge Carrion, Fransız AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Diego'nun türünün devamına büyük katkısı olduğunu söylerken, "Bu dev kaplumbağayı kendi doğal ortamına geri getirme olanağını bulduğumuz için mutluyuz" dedi.

Park çalışanları Diego'nun 80 sene önce Galapagos'daki bilimsel bir inceleme sırasında adadan götürüldüğünü inanıyor.

San Diego Hayvanat Bahçesi'nin web sitesindeki bilgilere göre ise, hayvanat bahçesinin kurucusu Dr. Harry Wegeforth 1928-1933 yılları arasında Galpagos'a yaptığı ziyaretlerden birinde Diego'yu alıp San Diego'ya götürmüş.

Diego

Yaklaşık 50 yıl önce, Diego'nun türünden sadece 2 erkek ve 12 dişi Espanola'da yaşıyordu.

1976'da da Diego, kendi neslini kurtarması için San Diego hayvanat bahçesinden Espanola'ya geri getirilmişti.

Diego'nun daha sonra ne zaman ABD'ye götürüldüğü konusunda net bir bilgi yok.

Diego şimdi, Galapagos'un en eski bölgelerinden biri olarak bilinen Espanola'ya 'ihtişamlı dönüşü' öncesi karantina altında tutuluyor.

Galapagos Adaları, Ekvador'un 906 kilometre batısında bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bölge, eşsiz bitki ve doğal hayatı barındırıyor.

Bölgeye özgü türler arasında bulunan iguanalar ve kaplumbağalar, ünlü doğa bilimci Charles Darwin'in Evrim Teorisi'ni geliştirmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Turistler bu bölgedeki biyolojik çeşitliliği görmek için dünyanın birçok yerinden Galapagos'a seyahat ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Kaplumbağa
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