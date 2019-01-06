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Dev ton balığı 3 milyon dolardan yüksek fiyata satıldı

Japonya’da dev ton balığı açık artırmayla yaklaşık 3 milyon 100 bin dolara satıldı. Balığı kendisine "Ton Balığı Kralı" adını veren suşi restoran zinciri sahibi bir Japon aldı.

06 Ocak 2019 Pazar 14:35
Dev ton balığı 3 milyon dolardan yüksek fiyata satıldı

Japonya'nın Toyosu balık pazarında düzenlenen açık artırmada 278 kilogram ağırlığındaki bir ton balığı 333 milyon 600 bin yen (yaklaşık 3 milyon 100 bin dolar) karşılığında satıldı. Dev balığın Japonya'yı oluşturan adaların en büyüğü olan Honşu kıyılarında tutulduğu belirtiliyor.

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Balığı Sushi Zanmai restoranlar zincirinin sahibi olan ve kendisine Tuna King (Ton Balığı Kralı) adını veren Kiyoşi Kimura satın aldı. "İyi bir ton balığı aldım" diyen Kimura "Fiyat en başta düşündüğümden yüksekti ama umarım müşterilerimiz bu şahane ton balığını yiyecektir" diye konuştu.

Kimura 2013 yılında Tsukiji'de düzenlenen bir balık mezadında da yaklaşık 155 milyon yen ödeyerek şimdiye kadar bir ton balığına en çok para veren kişi olmuştu.

Toyosu ünlü Tsukiji balık pazarının 83 yıllık faaliyetin ardından kapanması üzerine ekim ayında faaliyete geçmişti. Japonya'nın başlıca turistik çekim merkezleri arasında olan Tsukiji, suşi şeflerinin de başlıca uğrak yerleri arasındaydı.

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Anahtar Kelimeler:
Dev Ton Balığı
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