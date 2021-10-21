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Dev yılan vinçle kaldırıldı

Ağızları açık bırakan olayın adresi Karayip adası Dominika. Tiktok'ta 79 milyondan fazla izlenen görüntüde dev yılanın bir iş makinesi tarafından taşındığı görülüyor. Vinç sayesinde bulunduğu yerden kaldırılan yılanın canlı olduğuna dikkat çeklirken kullanıcılar ''bu dünyanın en büyük yılanı'' şeklinde yorumda bulundular.

21 Ekim 2021 Perşembe 15:33
498 Okunma
Dev yılan vinçle kaldırıldı
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TikTok'ta 79 milyonu aşkın insan tarafından izlenen videoda vinç tarafından kaldırılan yılan dehşete düşürdü. Akıllara durgunluk veren bir boyutta olduğu görülen yılanın vinçte asılı durmasına rağmen hala yere değdiği gözlendi.

BAGAJA KONULDU

Ormanı temizlemeye gelen işçiler tarafından bulunan devasa hayvanın bulunduğu yerden alınarak bir araba bagajına konulma anları da dikkat çekti. Videoda hangi yılan türünün gösterildiği belli değil ama ölümcül boa yılanının Karayip adasına özgü olduğu biliniyor.

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Sosyal medya kullanıcıları arasında yorum yağmuruna tutulan hayvanın yılan değil adeta bir dinozor olduğu söylenirken, kullanıcılar, ''bu dünyanın en büyük yılanı'' şeklinde yorumda bulundular.

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