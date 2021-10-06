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Dev yılanı böyle sürükledi!

Avustralyalı timsah avcısı olarak da bilinen Matt Wright, 2 yaşındaki oğlunu da vahşi hayvanlarla yaşamaya alıştırıyor. Bahçedeki dev yılanı çıkarırken babasına yardım eden Banjo'nun yılanın kuyruğunu korkusuzca tuttuğu ve çektiği görülüyor.

06 Ekim 2021 Çarşamba 09:49
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Dev yılanı böyle sürükledi!
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Avustralya'nın timsah avcısı Matt Wright son 20 yıldır vahşi hayvanlarla özellikle de timsahlarla iç içe bir yaşam sürüyor ancak Wright'ın son yüklediği Instagram gönderisi ağızları açık bırakan türdendi.

Oğlu Banjo'nun dev yılanı sürekleme anını paylaşan timsah avcısı, oğluna talimatlar vererek yılanı çekmesini söyledi. ''Çek onu dostum, çek onu. Onu çalıların yanına çek'' diyerek oğlunu cesaretlendirdiği görülen Matt'in bu videosu binlerce görüntülenme aldı.

378 binden fazla görüntülenme alan videoya binlerce yorum yapıldı. Bir kullanıcı ''O sırada Avustralya'da yazarken, bir başkası ''Bu inanılmaz bir an. Tüyler ürperten bir an'' şeklinde yorum yaptı.

''HAYVANLARIN SINIRLARINI VE TEHLİKELERİNİ BİLİYORUM''

Öte yandan daha önce Daily Mail Australia'ya konuşan Matt, bazen pervasız görünen davranışlarına rağmen, yakınlaştığı hayvanların sınırlarını ve tehlikelerini bildiğini söylemiş, ''Belli bir nokta var, hayvanlar belirli baskı noktalarına tepki veriyor ve tepkileri için onları bilmeniz gerekiyor" demişti. ''Bütün gün onların etrafında olabilirsin ama sınırını bilmelisin."

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