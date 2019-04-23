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Dev yırtıcı "Simbakubwa" keşfedildi

Bilim insanları Kenya’da dünya üzerinde yaşamış olan en büyük yırtıcı memeli hayvanlardan birini keşfetti. Türe "Afrika’nın en büyük aslanı" anlamına gelen "Simbakubwa kutokaafrika" adı verildi.

23 Nisan 2019 Salı 16:47
Dev yırtıcı "Simbakubwa" keşfedildi
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Ohio Üniversitesi’nden (ABD) Fosilbilimci Matthew Borths başkanlığındaki ekipte yer alan araştırmacılar Kenya’da, ağırlığı bir buçuk tona kadar ulaştığı sanılan bir memeli yırtıcının fosilini keşfetti. Yaklaşık 23 milyon yıl önce Avrasya, Kuzey Amerika, Afrika’nın bazı bölgeleri ve bugünkü Arap dünyasında yaşadığı düşünülen aslan benzeri hayvanın fil ve su aygırı büyüklüğündeki türleri avladığı düşünülüyor. Kutup ayısından daha büyük bir gövdeye sahip olduğu anlaşılan hayvana bilim insanları tarafından, "Afrika’nın en büyük aslanı" anlamına gelen "Simbakubwa kutokaafrika" adı verildi.

Bilim insanlarının "Journal of Vertebrate Paleontology" dergisinde yayınlanan konuya dair makalelerinde, söz konusu hayvanla ilgili bilgiye, yıllarca önce Kenya’nın batısındaki Meswa Bridge bölgesinde bulunan çene kemiği parçası, birkaç diş ve kemiklerden ulaşıldığı belirtildi. Araştırmacılar Simbakubwa kutokaafrika’nın bugünkü yırtıcı kedigillerle evrim zinciri içinde bir bağının olmadığını, nesli tükenmiş olan ayrı bir memeli hayvan grubunun üyesi olduğunu ifade etti.

Simbakubwa kutokaafrika ile ortalama bir insanın boyut olarak karşılaştırması

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Simbakubwa kutokaafrika ile ortalama bir insanın boyut olarak karşılaştırması

Yeni Teori

Hayvana ait kemik parçaları ve dişleri uzun yıllar boyunca inceleyen bilim insanları, önceleri bunların daha küçük bir türe ait olduğunu düşünüyordu. Ancak Nairobi Ulusal Müzesi’nde yapılan yeni araştırmalar, buluntuların yeni bir türe ait olduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu diş ve kemiklerin, eldeki veriler ışığında genç bir erkek hayvana ait olduğu üzerinde duruluyor. Araştırmacılar, dişlerin dikkat çekici bir biçimde az yıpranmış olmasından dolayı hayvanın nispeten genç bir yaşta olduğunu düşünüyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarına göre söz konusu hayvanın büyüklüğü çevresiyle ilgili. Bu türün yaşadığı dönemde dünya üzerinde yaşanan iklimsel değişiklikler, otçul hayvanların sayısının artmasına yol açtı. Bu durum da, onları avlayan yırtıcı etçılların daha büyük boyutlara ulaşmalarını tetikledi. Simbakubwa ve benzeri ebatlardaki büyük yırtıcıların milyonlarca yıl varlıklarını sürdürdükleri tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Simbakubwa
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