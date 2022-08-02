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Devasa boyutlarda gizemli bir çukur bulundu

Güney Amerika ülkesi Şili’de yetkililer, başkent Santiago yakınındaki bir madencilik arazisinde, yaklaşık 25 metre genişliğinde ve 200 metre derinliğe sahip bir çukur bulunduğunu açıkladı.  Söz konusu çukurun gizemini hala koruduğu belirtildi.

02 Ağustos 2022 Salı 20:00
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Devasa boyutlarda gizemli bir çukur bulundu
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Kanadalı bir şirket olan Lundin Madencilik tarafından, başkent Santiago'nun yaklaşık 665 km kuzeyinde mayınlı arazide bulunan dev çukurun havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Şirketin yöneticisi  David Montenegro, ulusal jeoloji ve madencilik servisi Sernageomin'in çukurdan haberdar olduğunu ve bölgeye uzman personel gönderdiğini söyledi.

Şili'de bir madende keşfedilen çukurun çapının yaklaşık 25 metre olduğu belirtildi.Şili'de bir madende keşfedilen çukurun çapının yaklaşık 25 metre olduğu belirtildi.

Montenegro, “Çukurun derinliği yaklaşık 200 metre ve hatırı sayılır bir büyüklüğü var. İçerisinde herhangi bir maden ya da farklı bir madde tespit edemedik, ancak çok fazla su olduğunu gördük" diye konuştu.

Diğer taraftan, yetkililer çukurun yakınında bulunan Alcaparrosa madeninin çalışma sahasına girişlerin kapatıldığı belirterek, herhangi bir işçinin ya da yerli halktan birinin devasa çukur nedeniyle zarar görmediğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Gizemli çukurŞiliGüney Amerika
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