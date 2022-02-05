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Devasa büyüklükte bir asteroit Dünya'ya yaklaşıyor

Asteroit 138971 (2001 CB21) bir kilometreden daha geniş fakat NASA asteroidin martta Dünya'ya en çok yaklaştığı anda Ay'ın yörüngesinin epey dışından geçeceğini tahmin ediyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:36
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Devasa büyüklükte bir asteroit Dünya'ya yaklaşıyor
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NASA’ya göre kaya parçasının Dünya'ya en yakın olacağı mesafe yaklaşık 4,9 milyon kilometre, yani Ay'ın 385 bin kilometre mesafedeki ortalama yörüngesinin epey dışında.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki (Jet Propulsion Laboratory, JPL) Yakın Dünya Nesneleri Araştırma Merkezi'nden alınan izleme verilerine göre asteroit 138971 (2001 CB21) 3 Şubat'la 4 Mart arasında Dünya'nın yakınından geçecek 25'ten fazla nesneden sadece biri. Bu nesnelerin çoğu Dünya'nın çok daha yakınından geçecek.

Ne var ki asteroit 138971 (2001 CB21) gelecek haftalarda Dünya'nın yakınından geçecek yakın Dünya nesneleri arasında açık ara en büyük olanı. Çapı 560 ile 1300 metre arasında değişen asteroit, Dubai'deki 830 metre uzunluğundaki Burc Halife gökdeleninden çok daha uzun.

Dünya'ya bu büyüklükteki başka bir asteroit en son 18 Ocak'ta yaklaştı. Bin metre çapında bir uzay kayası olan asteroit 7482 (1994 PC1) aradaki mesafeyi iki milyon kilometreden de aza indirerek Dünya'nın yakınından geçmişti.

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