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DHKP-C'liler tutuklu yargılanacak

Yunanistan'da DHKP-C operasyonunda yakalanan 9 Türk vatandaşı, tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 18:33
DHKP-C'liler tutuklu yargılanacak
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Yunanistan'da DHKP-C operasyonunda yakalanan 9 Türk vatandaşı, tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta Yunan polisinin (ELAS) düzenlediği operasyonlarla yakalanan 9 kişi bugün adliyeye getirilerek savcı karşısında savunmalarını yaptı.      

Savunmalarında suçlamaları reddeden zanlılar hakkında kovuşturma başlatılması kararı alındı.      

"Patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla yargılanacak zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.      

Terörle mücadele ekiplerinin Atina'da üç eve düzenlediği operasyonlarda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik belgeleri ele geçirilmişti.      

Yunan Polisi, zanlıların kimliğini Burak Ağarmış (23), Mehmet Doğan (59), Ali Gökoğlu (49), Halaz Secer (20), Sadi Naci Özpolat (48), Anıl Sayar (26), İsmail Zat (64), Hasan Biber (59) ve Halil Demir (40) olarak açıklamıştı.      

Zanlılar arasında 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesinin de bulunması dikkat çekmişti.  

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