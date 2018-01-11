Difteri can almaya devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki difteri salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiğini bildirdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, ülkede son iki ayda 610 şüpheli difteri vakası tespit edildiği, 48 kişinin ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Salgının, ülkedeki 23 ilin 19'unda görüldüğü ifade edilen açıklamada, şüpheli vakaların en çok İbb ve El-Hudeyde illerinde tespit edildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi güçleri ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen, difterinin yanı sıra kolera salgınıyla da mücadele ediyor.