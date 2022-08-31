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Diğer yolculara çıplak fotoğraflarını yolladı, pilot dayanamadı anons yaptı

Amerika Birleşik Devletleri’nden Meksika’ya seyahat eden bir yolcu uçağında ilginç anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan bir yolcunun diğer yolculara çıplak fotoğraflarını göndermesi üzerine pilot anons yaptı ve yolcuya paylaşımını durdurmaması durumunda uçağı acilen indirme yetkisine sahip olduğunu hatırlattı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:03
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Diğer yolculara çıplak fotoğraflarını yolladı, pilot dayanamadı anons yaptı


Amerika Birleşik Devletleri’nden Meksika’nın Cabo şehrine hareket eden bir yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. Bir yolcu, AirDrop aracılığıyla diğer yolculara çıplak fotoğraflarını gönderdi. Durumu diğer yolcuların uçak mürettebatına bildirmesine üzerine pilot kokpitten uçağa uyarıda bulundu. Pilot yolcunun paylaşımına devam etmesi üzerine uçağı havalimanına geri döndürmek zorunda kalacağını söyledi.

2.5 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan gönderide pilot yolculara, “İşte anlaşma! Eğer uçağı acilen indirmek zorunda kalırsam herkes inmek zorunda kalacak. Güvenliği devreye sokmamız gerekecek ve tatiliniz mahvolacak. Pekala millet şu AirDrop olayı neyse bırakın. Çıplak fotoğraf göndermeyi durduğun ve kendi hep beraber Cabo’ya gidelim” dedi.

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