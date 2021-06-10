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Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da 14 Haziran'da uygulamaya girecek

Almanya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için geliştirilen Dijital Kovid Sertifikası'nın (CovPass) 14 Haziran Pazartesi'den itibaren kullanılabileceği bildirildi.

10 Haziran 2021 Perşembe 15:23
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Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da 14 Haziran'da uygulamaya girecek

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de Dijital Kovid Sertifikası'nın tanıtımında yaptığı açıklamada, aşı merkezleri, eczacılar ve doktorların çift doz aşı olanlarla ilgili bilgileri dijital olarak sertifikalandırılacağını ifade etti.

Dijital Kovid Sertifikası'na sahip olanların akıllı telefonlarına yükledikleri CovPass uygulamasıyla aşı olduklarını kanıtlayabileceklerini vurgulayan Spahn, sertifikada ilgili kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, hangi firmanın aşısını olduğunun yanı sıra Kovid-19'a yakalanıp yakalanmadığı bilgisinin de yer alacağını kaydetti.

Şu ana kadar aşı olanlar ise doktorlara ve eczacılara başvurarak, aşı karnesindeki verilerinin doğru olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra aşı kanıtı olarak kullanılan ve uygulamalarda saklanabilen bir QR kodu alacak ve bu kod uygulamaya kaydedilecek.

Dijital Kovid Sertifikası'na şu an için sadece Avrupa İlaç Ajansının onay verdiği aşılar kaydedilebilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson-Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.

Son Güncelleme: 10.06.2021 16:54
Anahtar Kelimeler:
Dijital Kovid SertifikasıAlmanya
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