Dikkat! Bu haber yüksek hızlı internet içeriyor...KKTC'den okunmayabilir...

Dünya ve iki gök cismi arasında geniş bantlı bir internet bağlantısı sağlamayı amaçlayan şirket, 650 bin dolarlık başlangıç sermayesi topladı.

Sermaye, Elon Musk'ın uzay firması SpaceX'in de ilk yatırımcılarından biri olan, Silikon Vadisi'nin risk sermayesi şirketlerinden Draper Associates tarafından sağlandı.

Girişimin 17 Mart'ta yayımladığı açıklamada, ilk Ay iletişim sistemini taşıyan uyduyu 2024'te Ay yörüngesine yerleştirileceği ifade edildi. İkinci uydunun da 2025'te yerleştirilmesi öngörülüyor.

Mars ise bu projenin nihai hedefi olarak tanımlanıyor.

Solnet adı verilen bu internet projesiyle saniyede gök cisimleri arasında 100 megabit hızla veri paylaşımı yapılabileceği ifade ediliyor. Bu ABD'de ortalama bir yurttaşın internetinden çok daha hızlı.

Aquarian Space, bu projenin gerçekleştirilmesi ve internet uydularının fırlatılması için bir dizi başka uzay firmasıyla işbirliği yapıyor.

Girişim bu doğrultuda, NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri adlı programına katılan birkaç şirketle teknik incelemeler yapıyor.

Öte yandan, şimdiye dek bazı önemli ayrıntılar kamuoyuna açıklanmadı. Örneğin, projede ne tür uyduların kullanılacağı ve bunların uzaya nasıl taşınacağı bilinmiyor.

Firma yetkilileri, yüksek hızlı internetin yanı sıra, uzay enkazını izlemek, hava olaylarını takip etmek gibi görevleri de yerine getirebileceklerini ifade ediyor.

AY EKONOMİSİ DOĞUYOR

Aquarian Space, yakın gelecekte Ay'da çeşitli projeler başlatmaya hazırlanan tek şirket değil.

NASA'nın Artemis misyonunu açıklamasının ardından uzay endüstrisi Ay'a yönelmeye başladı. Uzay ajansı bu doğrultuda bir dizi ticari şirketle Ay yüzeyine robotik araçlar göndermeleri için sözleşmeler imzalıyor.

NASA, en erken 2026'da doğal uyduya insanların yeniden ayak basmasını ve orada bir üs inşa etmesini sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla başlatılan Artemis programının ilk görevleri nisan ayı içinde başlayacak.

Uzay ajansının bu çabaları, özel şirketler tarafından Ay temelli bir ekonominin başlangıcı olarak görülüyor. Aquarian Space de işte bu firmalardan biri.

Şirketin CEO'su Kelly Larson, "2021'de Ay'ın üzerinde ve çevresinde 13 uzay aracı vardı" diye konuştu:

“2030'a kadar, milyarlarca dolarlık bir Ay ekonomisi yaratılacak. Orada yaklaşık 200 uzay aracı yer alacak. Ancak bu, Dünya ve Ay arasında güvenilir bir iletişim olmadan gerçekleşemez.”

Ay temelli çalışmaların nihai hedefiyse Mars olarak görülüyor. Zira Artemis görevinden elde edilen deneyim, uzayın derinliklerine yolculuk için kullanılacak.

Gelecekte Kızıl Gezegen'de tıpkı Ay'daki gibi kendi kendine yetebilen bir üs kurulması planlanıyor.