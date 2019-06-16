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Dikkat çekmek için polis arabalarına çarptı!

ABD’de 56 yaşındaki bir kadın sürücü, akaryakıt istasyonunda dinlenmekte olan polislerin araçlarına çarptı. Gözaltına alınan kadın sürücü, “Dikkat çekmek için yaptım” dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 10:43
Dikkat çekmek için polis arabalarına çarptı!

Olay, ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Phoenix şehrinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kırmızı bir otomobilin, o sırada istasyonda araçlarının dışında bulunan polislerin üzerine hızla ilerlediği ve polis araçlarına çarptığı görülüyor. Görüntülerde polislerin son anda kendilerini kurtardıkları, bir polisin ise yaralandığı görülüyor. Kaza sonrası araçtan birkaç kişinin indiği; kadın sürücünün ise yoluna devam ettiği görülüyor.

Polis yetkilileri, olay sonrası yaşlı sürücünün gözaltına alındığını; kadının ifadesinde, otomobildeki 2 kişi tarafından zorla tutulduğunu ve bu yüzden dikkat çekmek için otomobili, polis araçlarına doğru sürdüğünü söylediğini belirtti.

Polis yetkilileri, kadının yakıt almadan önce markette yalnız olduğunu; olası bir problemi polislere anlatacak kadar zamanının bulunduğunu söyledi.

“UYUŞTURUCU ETKİSİ OLABİLİR”

Yetkililer, olayda bir polis memurunun burnunun kırıldığını; kadın sürücünün ‘ölümcül bir silahla gerçekleştirilmiş saldırı', ‘polis memuruna saldırı' gibi suçlamalara karşı karşıya olduğunu ve ayrıca, olay anında uyuşturucunun etkisinde olabileceğini söyledi. DHA

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