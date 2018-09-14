Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94506
ALTIN
237.819
DOLAR
6.1667
STERLİN
8.0739
EURO
7.1957
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek
Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
iPhone XS Max mi Galaxy Note 9 mu?
iPhone XS Max mi Galaxy...
Astronotlarla havada yarıştı!
Astronotlarla havada yarıştı!

Diktatör Franco'nun kemikleri anıt mezardan çıkarılacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "İspanyolları bölen sembol" olarak tanımladığı Franco'nun anıt mezarına ilişkin tasarı kongrede görüşülerek oylandı.

14 Eylül 2018 Cuma 09:15
Diktatör Franco'nun kemikleri anıt mezardan çıkarılacak

Ailesinin izni olmamasına rağmen Franco'nun kemiklerinin anıt mezarından çıkarılmasını öngören düzenleme, 2'ye karşı 172 oyla kabul edilirken, muhafazakar Halk Partisinin (PP) yanı sıra merkez sağda yer alan Ciudadanos ile bazı bölgesel partiler 164 oyla çekimser kaldı. 

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) hükümeti her ne kadar yeterli sandalyeye sahip olmasa da diğer sol partiler ile Katalan ve Bask partilerinin desteği sayesinde tasarıyı geçirmeyi başardı. 

"BUGÜN DEMOKRASİMİZ DAHA İYİ DURUMDA"
Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, tasarı lehine yaptığı konuşmada, Franco'nun Valle de los Caidos'ta kurbanları ile aynı alanda gömülü olduğuna dikkat çekerek, "bu gaddar anormallik devam ettiği ve adalet sağlanmadığı sürece barışın da sağlanamayacağını" söyledi.
Calvo, çekimser kalan PP ve Ciudadanos'u "diktatörlük karşısında başlarını kuma gömmekle" suçladı.
Başbakan Sanchez de oylama sonrası sosyal medyadaki hesabından "Adalet, hatıra, onur. Bugün İspanya, Franco rejiminin kurbanlarının haklarını onarmak için tarihi bir adım attı. Bugün demokrasimiz daha iyi durumda." açıklamasını yaptı.
PP ve Ciudadanos temsilcileri ise Franco'nun ölümünün üzerinden 43 yıl geçtiğini, durumun aciliyet gerektirmediğini belirterek, Başbakan Sanchez'in konuyu "yetersizlik ve zayıflıklarını örtmek için kullandığını" öne sürdü. 
 

"ALMANYA VE İTALYA'DA HAYAL BİLE EDİLEMEZ" 
Haziran ayında iktidara gelen PSOE lideri Sanchez, Franco'nun anıt mezarının bulunmasının, geçmişinde faşist diktatörlükler yaşayan Almanya ve İtalya'da hayal bile edilemeyeceğini belirterek, diktatörün kemiklerinin alandan çıkarılacağını duyurmuştu.

33 BİN KİŞİNİN DE MEZARI BULUNUYOR
Franco'ya bağlı milliyetçilerle cumhuriyetçiler arasında 1936'dan 1939'a kadar yaşanan İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 bin kişinin mezarının yer aldığı Valle de los Caidos, başkent Madrid'in 60 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.
İspanya'nın kültürel mirasları listesinde yer alan ve içinde büyük bir kilisenin yer aldığı Valle de los Caidos'ta hala Franco için anma törenleri düzenleniyor.
Franco'nun 1939'da iç savaşın bitiminden öldüğü 1975'e kadar süren iktidarında 114 bin kişinin kaybolduğu tahmin ediliyor. İç savaş sırasında ise en az 500 bin kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Diktatör FrancoPedro SanchezAnıt MezarıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika domuz vebası Batı Avrupa'ya sıçradı
Afrika domuz vebası Batı Avrupa'ya sıçradı
İskoç adasında 20 yıl sonra ilk kez ağır suç işlendi
İskoç adasında 20 yıl sonra ilk kez ağır suç işlendi
Kolombiya'dan bölge ülkelerine "UCM" çağrısı
Kolombiya'dan bölge ülkelerine "UCM" çağrısı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim