Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97823
ALTIN
191.703
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1612
EURO
5.3841
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı

Dinozor iskeletine 2,36 milyon dolar

ABD'de Wyoming'de 2013-2015 yıllarında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan iskeletin 2,6 metre yüksekliğe ve 9 metre uzunluğa sahip olduğu belirtildi.

05 Haziran 2018 Salı 15:55
Dinozor iskeletine 2,36 milyon dolar

Fransa'da açık artırmaya çıkarılan dinozor iskeleti 2,36 milyon dolara satıldı. Müzayede evi Aguttes'in, Paris'te Eyfel Kulesi'nin ilk katında sergilediği, bütünlüğünü neredeyse korumuş olan 150 milyon yıllık dinozor iskeleti, açık artırmada 2,36 milyon dolara alıcı buldu. 

ABD'de Wyoming'de 2013-2015 yıllarında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan iskeletin 2,6 metre yüksekliğe ve 9 metre uzunluğa sahip olduğu belirtildi. 

Aguttes, satıştan elde edilen gelirin bir bölümünün, iki vahşi yaşamı koruma vakfına verileceğini duyurdu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Timsahın saldırdığı papaz öldü
Timsahın saldırdığı papaz öldü
Yapımcı Weinstein, taciz ve tecavüz suçlarmalarını reddetti
Yapımcı Weinstein, taciz ve tecavüz suçlarmalarını reddetti
Londra Heathrow Havalimanı'na üçüncü pist geliyor
Londra Heathrow Havalimanı'na üçüncü pist geliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim