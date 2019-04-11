Dipkarpaz Altınkumsal sahilinde temizlik etkinliği

Dipkarpaz Altınkumsal sahili düzenlenen etkinlikle temizlenerek çöplerden arındırıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Korum Dairesi,Dipkarpaz Belediyesi ile Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu işbirliğinde yer alan etkinlikte,Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı bir konuşma yaptı.

Aktolgalı, daire olarak çevre bilincini aşılamak amacıyla iki yıl önce başlattıkları proje kapsamında her Perşembe farklı bir bölgede etkinlik düzenlediklerini ifade ederek “Ağaç yaş iken eğilir” sözünden yola çıkarak öğrencilere bu yönde çevre bilincini aşılamaya çalıştıklarını kaydetti

Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Müdürü Ali İskender de çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

BRT’ye konuşan öğrenciler ise çevreyi kirletmemenin önemine değindiler.(BRT)