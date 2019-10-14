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Diri diri toprağa gömülen bebekten mucize

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde diri diri toprağa gömülen bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 14:35
Diri diri toprağa gömülen bebekten mucize

Polis müdürü Abhinandan Singh, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni doğan bebeğin, doğumdan hemen sonra ölen kızını toprağa veren bir köylü tarafından bulunduğunu açıkladı.

Üzerine yaklaşık 90 santimetre yüksekliğinde toprak atılan kız bebek, mezardan çıkarılıp hemen hastaneye kaldırıldı.

BBC’ye yansıyan habere göre; polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Singh, “Bebeğin ailesini bulmaya çalışıyoruz, bunun onların rızasıyla olmuş olabileceğinden şüphe ediyoruz” dedi.

Polis müdürü, bebeğin hastanede tedavi altında olduğunu da basın mensuplarına iletti.

Cinsiyet oranı bakımından Hindistan dünyanın en kötü ülkeleri arasında yer alıyor.

Kadınlar, toplumsal olarak ayrımcılığa tabi tutulurken, kız çocukları bilhassa fakir toplumlarda ekonomik yük olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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