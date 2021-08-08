Diyanet'ten umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini bildirmesi üzerine yaptığı açıklamada, şu an için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyeceğini ancak bu listenin ilerleyen günlerde güncellenebileceğini bildirdi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının yarından itibaren umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceğini duyurduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "Duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin, Suudi Arabistan'da onaylı COVID-19 aşılarını yaptırmalarının ön koşul olduğu belirtilmiştir. Ayrıca COVID-19 tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği kaydedilmiştir.

Bununla beraber hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır.

Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan'ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."