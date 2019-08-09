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Dizinizden ses geliyorsa bu hastalığın habercisi!

Dizdeki oluşan hilal ayı biçimindeki kıkırdan dokuya menisküs nedir. Yani hastalığın adı menisküs değil menisküs yırtığıdır. Menisküs yırtığı yaygın bir diz yaralanmasıdır. Menisküs, uyluk kemiği ile bacak kemiği arasında bir "amortisör" olarak işlev gören lastik, C şeklinde bir disktir. Menisküs yırtığına genellikle tek bir akut yaralanma neden olur. Peki, Menisküs nasıl anlaşılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

09 Ağustos 2019 Cuma 11:44
Dizinizden ses geliyorsa bu hastalığın habercisi!

Dizden alınan direkt bir darbe, spor esnasında diz dönmesi benzeri sakatlanmalar ve yaşa bağlı olarak menisküsün yıpranması gibi sebeplerle ortaya çıkan Menisküs nasıl anlaşılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

MENİSKÜS HAKKINDA

Menisküs, diz içindeki kemikler arasında tamponlama sağlayan, lastiksi, esnek bir kıkırdak parçasıdır. Her dizde aslında iki tane menisküs var. Her bireysel menisküs, çevresindeki eklemin çevresine uyacak şekilde oluşturulmuştur. Bunlar:

– Dizin içinde yer alan medial menisküs, C şeklindedir.
– Diz dış tarafında yer alan lateral menisküs U şeklindedir.

Menisküs, şoku azaltma ve hareket halindeyken veya ayakta dururken bacak ve diz üzerindeki etki miktarını emer, dizde stabilite ve diz yüzeyleri arasında yumuşak hareket sağlamak için çalışır.

Her menisküs, uyluk kemiğinin (femur) tabanını kaplayan eklem kıkırdak katmanları ve diz oluşturmak için birleştiği bacak kemiğinin (tibia) üst kısmı arasında bulunur. Eğer bir menisküs hasar görmüşse ve düzgün çalışmıyorsa, eklem kıkırdağına daha fazla kuvvet uygulanır ve bu durum sırayla diz osteoartriti olarak bilinen bir durumun zamanla parçalanmasını daha olası kılar.

Doğru tanı ve tıbbi yardım alınması, diz ekleminde zaman içinde daha fazla diz hasarının veya aşınmaya bağlı dejenerasyonun önlenmesine yardımcı olmak için önemlidir.

MENİSKÜS NASIL ANLAŞILIR?

Menisküs yırtıklarında ve zedelenmelerinde ilk bulgu ağrıdır. Menisküs yırtığının yaşanmasından hemen sonra ağrı çok şiddetli olmayabilir. Hatta spor yapan kişiler spora devam edebilir. Ancak dizde oluşan mekanik bozukluğa bağlı eklem sıvısında artış ve şişlik yaşandığı zaman ağrılar şiddetlenmeye başlamaktadır. Diğer belirtiler şunlardır:

– Diz içerisinden gelen sesler
– Şişme ve sertlik
– Dizde kilitlenme veya bir noktada takılma
– Hareket kısıtlığı (Dizi tam bükememek)

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Anahtar Kelimeler:
HastaDizEklem
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