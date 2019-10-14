Doğa felaketinde ölü sayısı artıyor: Gökyüzü renk değiştirdi

Japonya hıı saatte 217 kilometreye kadar çıkan Hagibis Tayfunu ile mücadele ediyor… Tayfunun etkili olduğu bölgelerde ölü sayısı her saat artıyor… Toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken kaybolan kişi sayısının da 15 olduğu ve bu kişiler için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu. Tayfunun ardından çok sayıda şehirde sel felaketleri yaşanırken yaklaşık 500 bin evin elektriksiz kaldığı açıklandı.

Tayfunun etkisini azaltarak bugün Japon takımadalarından uzaklaşacağı bildirildi. Hızı saatte 217 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya’nın Honshu Adası’nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti. Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu pazartesi gününe kadar iptal edilmişti.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Hagibis’in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu. Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.