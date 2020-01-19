Doğa felaketinde yürekleri yaralayan görüntü: Yağmur yağdı asfalta çıktı

Avustralya’da tam 4 aydır söndürülemeyen orman yangınları can almaya devam ediyor… Resmi rakamlara göre en az 28 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 18.600.000 hektarlık bir alanın küle döndüğü yangında 6 bini aşkın evde alevlere teslim olmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, doğadaki canlıların çaresizliğini gözler önüne seriyor.

Bir türlü söndürülemeyen yangınlardan en çok etkilenenler ise hiç kuşkusuz doğada yaşayan canlılardı. Çok sayıda kanguru, kaplumbağa ve koala alevlerin ortasında kalarak yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Reuters

Olumsuz hava şartlarının da etkisiyle alevler hızla yayılırken önceki gün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yürekleri yaraladı ve doğadaki canlıların ne kadar çaresiz olduğunu gözler önüne serdi.

Görüntüler Moree bölgesinde çekildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve Reuters’ın da abonelerine servis ettiği fotoğraflarda yağan yağmurun ardından ormanlık araziden asfalta çıkan bir koala, asfalt üzerinde biriken suları içerken görüntüleniyor.

Öte yandan yetkililer yağmurun alevlere etkisinin az olduğunu açıkladı. Queensland, Victoria ve New South Wales bölgelerinde başlayan yağmurun alevlerle mücadele olumlu etkisi olduğunu açıklayan yetkililer bazı yolların kapandığını ve sel baskını ve taşkınlar dolayısıyla bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.