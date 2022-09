Doğal yöntemlerle saç rengi açmak çok basit!

Çoğu kadın koyu tonlardaki saçlarından zamanla sıkılıyor ve saçlarının rengini açarak yeni bir stil oluşturmak istiyor. Güzellik salonlarında istenilen renk ve tonda saçlara kavuşmak elbette mümkün ancak bunun hem maddi bir bedeli hem de kullanılan kimyasalların saçı yıpratma riski bulunuyor. Bu yüzden size doğal yöntemlerle evde saçlarınızın rengini nasıl açabileceğinizi anlatacağız. Keyifli okumlar!

Papatya ile saç rengi açma

Romatizmal hastalıklara iyi gelen, deri döküntülerini ve mide bulantısını hafifleten şifa kaynağı papatya çayını bu kez içmek için değil, saçlarımızın rengini açmak için kullanacağız. Bu uygulama için doğal papatyaların bir güzel çayını demleyin ve soğumasını bekleyin. Saçınızın komplesinin rengini açmak için soğuk papatya çayını her bir saç teline uyguladığınızdan emin olun. Son olarak limon suyu yönteminde olduğu gibi güneş ışığı gören bir yere çıkarak yaklaşık yarım saat saçlarınızın kurumasını bekleyin. Sonrasında her zamanki gibi saçlarınızı yıkayın ve şekillendirin.

Tarçın ile saç rengi açma

Kan şekerini ve insülin direncini düşüren, metabolizmayı düzenleyen, obezite ile mücadele eden ve hatta adet sancılarını azaltan mutfaklarımızın vazgeçilmezi tarçın, bu uygulama için artık banyolarımızda da yerini alacak. Tarçın ile saç renginizi açmak istiyorsanız her zaman kullandığınız saç kreminizden yarım bardak kadar alın. Saç kreminin içine macun kıvamı elde edecek şekilde toz tarçın ekleyip karıştırın. Saçlarınıza sürdüğünüz bu karışımı akşamdan sabaha kadar bekletin. Bu kadar uzun süre bekleyemem diyorsanız en az 3-4 saat bekletin. Ancak ne kadar uzun süre saçınızda kalırsa o kadar iyi sonuç vereceğini de unutmayın. Sonrasında saçlarınızı yıkayın. Saçlarınıza uyguladığınız bu doğal yöntem yalnızca saç renginizi açmakla kalmaz, aynı zamanda saçlarınızı yumuşatarak hoş ve ipeksi bir doku almasını sağlar. Diğer yandan güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucu vazifesi yapar.

C vitamini ile saç rengi açma

C vitamini içindeki sitrik asit sayesinde saç rengini açar. Eczaneden temin edilebilir. 15-20 adet C vitamini kapsülünü ezin, toz haline getirin. Saçınız seyrekse daha az C vitamini yeterli gelecektir. İçine biraz kepeğe karşı şampuanla karıştırıp macun haline getirin. Nemli saça nazikçe masaj yaparak uygulayın. Saçınız boneyle sararak 1 2 saat bekletin. Su ile durulayın ve C vitaminin yan etkisi olarak meydana gelebilecek saç kuruluğunu önlemek için kozmetikçilerde bulabileceğiniz saç bakım kremini kullanın.