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Doğalgaz krizi

03 Mayıs 2022 Salı 09:39
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Doğalgaz krizi

Avrupa Birliği ülkelerinin enerji Bakanları, doğalgaz krizini görüşmek Brüksel'de bir araya geldi. AB yetkilileri Rusya'nın Ruble ile doğalgaz satışı şartına bir kez daha kırmızı ışık yaktı.

AB enerji bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel’de Rus gazı ve AB’nin enerji arzı hakkında olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Fransa Çevresel Dönüşüm Bakanı Barbara Pompili ve AB Komisyonu Enerji Komiseri Kadri Simson basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ele alınan ana konunun AB’nin enerji arzı olduğunu bildiren Pompili, Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a gaz sevkiyatını durdurduğunu hatırlatarak, "Gazprom’un tek taraflı bir kararla Polonya ve Bulgaristan’a gaz sevkiyatını kesmesini şiddetle kınıyoruz. Bu kabul edilemez. Tüm taraflar anlaşmalarda yüklendikleri sorumlulukları yerine getirmelidir” dedi.

AB Enerji Komiseri Simson, Ruble ile doğalgaz alımının "yaptırım ihlali" olacağını vurguladı. Hiçbir Avrupa ülkesi ya da şirketinin ruble ile Rusya'dan doğalgaz alımında bulumadığını söyledi.

Moskova yönetimi doğalgaz için Ruble ile ödeme zorunluluğu getirdiklerini açıklamıştı. Buna göre Rus Gazprombank'a dolar ya da euro yatırılması isteniyor. Bu paranın rubleye çevrilmesi ile satış gerçekleşiyor.

Batı ülkeleri ise Moskova'nın talebini "sözleşme ihlali" olarak değerlendiriyor. Öte yandan Rus gazını Polonya üzerinden Almanya'ya taşıyan Yamal boru hattında akışın durduğu açıklandı.

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