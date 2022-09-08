Çevreyi temiz tutmanın güçlü savunucularıdır ve diğer insanları da onların ayak izlerini takip etmeye teşvik ederler. Doğaya yakın olmayı severler ve doğal bir yere seyahat etme fırsatını asla kaçırmazlar.

Doğa ile iç içe olmak ve temiz havanın tadını çıkarmak bazı insanlara kendini çok iyi hissettirir.

Astrolojide de doğasever olmasıyla ünlü olan burçlar var. Doğasever burçları merak ediyorsanız bu yazımıza mutlaka bir göz atın.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları kendilerini canlı hissettikleri için doğa ile iç içe olmayı çok severler. Doğanın kucağında olduklarında bambaşka bir insana dönüşürler.

Yengeç burçları doğa ile baş başa kaldığında yaratıcı yanlarını ortaya çıkarır. Hatta şaşırtıcı olduğu ortaya çıkan fikirleri filizlendirmeye başlarlar.

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları lüks yaşam fikrinden pek hoşlanmaz. Onlarda doğal yaşama kendisini bırakmak ister. Kamp yaparken, doğa yürüyüşü yaparken veya trekking yaparken çok mutlu olurlar. Olabildiğince doğal yaşamayı severler.

Oğlak burçları doğanın esintilerini olabildiğince çekebilmek için yıldızların altında ya da çadırlarda uyumaya çalışırlar.

KOVA BURCU

Kova burçları vahşi doğayı keşfetmeyi çok sever. Bir odada oturup dışarının nasıl olduğunu merak etmekten hoşlanmazlar. Kendi arkadaşlarını severler ve doğada kaybolmayı kesinlikle çok isterler.

Kova burçları doğayı koruyabilmek için çok çalışır. Doğanın korunmasını savunan kuruluşlarda gönüllü olurlar.

AKREP BURCU

Akrep burçları çok öfkelendiklerinde ya da zor bir dönem geçirdiklerinde doğanın yardımını ararlar. Doğayla iç içe olduklarında kendilerini huzurlu hissederler.

Akrep burçları doğa ile iç içe olduğunda adeta kendisini baştan yaratır. Sahilde yaptıkları kısa bir yürüyüş bile Akrep burçlarını çok mutlu eder.

YAY BURCU

Yay burcu olanlar dünyayı dolaşmayı çok sever. Onları doğayla uyum sağlamaya iten güçlü bir özgürlük ve bağımsızlık duygusuna sahip olurlar. Doğanın harikalarını görebilecekleri dünyanın farklı yerlerine seyahat etmeyi severler.

Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Terazi ve Balık tüm zamanlarını doğanın içinde geçirmekten hoşlanmazlar. Gösterişli, şehir ışıklarını severler. Yoğun kalabalıkların içinde olmaktan hoşlanırlar.